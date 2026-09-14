聽新聞
0:00 / 0:00

原料漲價 台塑化、中油利多

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

油價再起攻勢下，刺激石化基本原料乙烯、丙烯近日報價續漲，近一周各有每公噸25至45美元漲價，可為國內兩大供應商台塑化（6505）、中油營運加持。同時，也有望帶動下游泛用樹脂行情水漲船高。

市場人士指出，中東情勢近期持續升溫，在沙烏地阿拉伯宣布關閉重要的東西向輸油管道後，親伊朗的葉門胡塞武裝組織再度對沙國發動攻擊，同時，伊朗也對波斯灣的船隻發動攻擊，恐加劇能源供應受阻的情況。

以14日亞洲交易時段來看，布蘭特原油期貨一度漲3.49美元或3.4%，報每桶108.16美元。美國WTI原油期貨上漲3.42美元或3.4%，報每桶103.4美元。兩期貨價格都大漲超過3%。進一步推升與其連動性高的石化基本原料走勢。

以用途最廣泛的乙烯為例，近一周來漲價每公噸45美元，新價來到1,150美元，漲幅4.1%；其次，丙烯漲價每公噸25美元，新價至1,225美元，漲幅2.1%。丁二烯方面則站穩在每公噸1,600美元。

由於兩大石化基本原料供應商台塑化和中油目前的原料供應價格均是依據原料現貨行情走勢、石油腦成本變化等，進行計算售價，可望調高價格反映市況。

法人並認為，中東局勢緊繃，國際原油價格再起新一波漲勢，推升上游基本原料乙烯、丙烯價格同步勁揚，對於下游的泛用樹脂成本支撐力道轉強，可望帶動採購意願轉趨熱絡，有利相關產品銷售。

展望後市，法人進一步指出，隨著中國經濟無法實現今年全年成長目標的風險日益加大，中國當局將推出一攬子新措施，企圖用以擴大內需，提振經濟成長，加上泛用樹脂下游加工業步入「金九銀十」的傳統需求旺季，預期各項原料有望再有拉漲行情。

不過，油市核心關注點仍聚焦中東地緣局勢。若地緣衝突持續升級，原油將繼續上行，石化原料延續成本驅動的偏強走勢，價格存在進一步抬升空間；但若局勢緩和，恐再度面臨回調壓力。

中油 漲價 台塑化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙國繞道荷莫茲的輸油管也斷了 布蘭特油價直逼108美元

沙國輸油管遇襲油價看漲 白宮考慮擴大美國煉油產能

中東供應疑慮推升油價 亞股多收黑、科技股領跌

沙國油管遇襲 原油輸出重創！川普控幕後黑手可能是伊朗

相關新聞

大逃殺避風港！富邦金衝歷史收盤新天價 外資揭資金「大轉移」真相

富邦金（2881）14日股價不畏台股回檔修正，在市場多頭買盤的大舉簇擁下逆勢震盪收高，終場大漲5.5元、收154元，創下歷史收盤新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

群創小金雞睿生攻印度 營運喊衝

群創光電小金雞睿生光電（6861）布局印度市場有成，2026年印度市場全年出貨量預估年增1.6倍，因下半年印度標案放量，INCX代工廠放量同步到位，業績成長，也帶動昨（14）日股價強勁。

興櫃股王漢測今最後一天申購！估將有32萬筆申購 凍結資金7,200億元

興櫃股王、半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）14日是上櫃前公開申購最後一天，根據證交所公布資料，目前累計申購筆數已達24萬3,598張，中籤率約0.43%，若以每股承銷價2,250元計算，凍結市場資金高達5,480.95億元，市場推估今天申購張數有望達32萬張，凍結資金上看7,200億元，中籤率將僅剩約0.32%。

國泰金獲利／前八月賺近千億元 加計賣股貢獻近2074億元創新高

國泰金（2882）2026年8月稅後純益113億元，累計稅後純益達986.4億元，每股純益（EPS）6.47元 ，加計FVOCI股票處分利益91.1億元後，對單月保留盈餘影響數為204.1億元，累計前八月對保留盈餘影響數近2,074億元，續創歷史新高。主要子公司表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計獲利均續創歷年同期新高；國泰金控及國泰人壽累計前八月對保留盈餘之影響數亦再創下歷史新高。

合庫金獲利／前八月183億元續創歷年新高 年成長31%

合庫金（5880）8月合併稅後淨利為22.48億元，累計至8月合併稅後淨利為183.25億元，較去年同期成長31.92%，續創歷年同期新高紀錄。

兆捷進擊半導體 業績增溫

兆捷（6959）自製電子特氣進入放量期。植入氣體切入半導體先進製程並出貨，矽甲烷第4季量產，自製氟系清潔氣體預計明年第1季接棒，成為後續成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。