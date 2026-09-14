原料漲價 台塑化、中油利多

油價再起攻勢下，刺激石化基本原料乙烯、丙烯近日報價續漲，近一周各有每公噸25至45美元漲價，可為國內兩大供應商台塑化（6505）、中油營運加持。同時，也有望帶動下游泛用樹脂行情水漲船高。

市場人士指出，中東情勢近期持續升溫，在沙烏地阿拉伯宣布關閉重要的東西向輸油管道後，親伊朗的葉門胡塞武裝組織再度對沙國發動攻擊，同時，伊朗也對波斯灣的船隻發動攻擊，恐加劇能源供應受阻的情況。

以14日亞洲交易時段來看，布蘭特原油期貨一度漲3.49美元或3.4%，報每桶108.16美元。美國WTI原油期貨上漲3.42美元或3.4%，報每桶103.4美元。兩期貨價格都大漲超過3%。進一步推升與其連動性高的石化基本原料走勢。

以用途最廣泛的乙烯為例，近一周來漲價每公噸45美元，新價來到1,150美元，漲幅4.1%；其次，丙烯漲價每公噸25美元，新價至1,225美元，漲幅2.1%。丁二烯方面則站穩在每公噸1,600美元。

由於兩大石化基本原料供應商台塑化和中油目前的原料供應價格均是依據原料現貨行情走勢、石油腦成本變化等，進行計算售價，可望調高價格反映市況。

法人並認為，中東局勢緊繃，國際原油價格再起新一波漲勢，推升上游基本原料乙烯、丙烯價格同步勁揚，對於下游的泛用樹脂成本支撐力道轉強，可望帶動採購意願轉趨熱絡，有利相關產品銷售。

展望後市，法人進一步指出，隨著中國經濟無法實現今年全年成長目標的風險日益加大，中國當局將推出一攬子新措施，企圖用以擴大內需，提振經濟成長，加上泛用樹脂下游加工業步入「金九銀十」的傳統需求旺季，預期各項原料有望再有拉漲行情。

不過，油市核心關注點仍聚焦中東地緣局勢。若地緣衝突持續升級，原油將繼續上行，石化原料延續成本驅動的偏強走勢，價格存在進一步抬升空間；但若局勢緩和，恐再度面臨回調壓力。