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和泰車電瓶銷量拚倍增

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車（2207）擴大汽車後市場布局，旗下車美仕代理的Hankook車用電瓶在台累計銷量突破10萬顆，今年銷售目標上看7.1萬顆，較去年3.8萬顆接近倍增，預估可貢獻車美仕約1億元營收，成為集團零組件業務新的成長來源。

和泰車近年持續擴大汽車周邊事業版圖，除新車銷售、維修、產險及MaaS相關業務外，也積極拓展汽車零組件市場。車用電瓶導入後銷售規模逐步放大，未來仍將持續增加產品與營業範圍，提高汽車後市場營收比重。

Hankook電瓶產品涵蓋MF免保養電瓶，以及因應高電力負載與怠速熄火系統需求的EFB、AGM系列，可對應不同車型及電子設備需求。

隨車輛影音娛樂、車聯網、先進駕駛輔助及各類電子配備增加，車用電瓶已不只是啟動零組件，對耐用度、供電穩定性及高負載能力的要求同步提高，也帶動高階電瓶需求增加。

Hankook電瓶隸屬韓國Hankook & Company集團，前身為AtlasBX，具逾70年電池製造經驗。

集團2021年完成整併後，已成為全球主要汽車電瓶製造商之一，產品銷售約100個國家，服務超過450家企業客戶。

車美仕表示，後續將持續擴大Hankook電瓶在台通路及售後服務，並依台灣車輛電子化與高負載需求導入更多產品。隨銷量快速放大，車用電瓶將成為和泰車擴張汽車零組件及售後市場的重要布局之一。

和泰車 汽車零組件 車美仕

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