東陽第4季動能有望向上

汽車零組件大廠東陽（1319）旺季提前發動。美國汽車零組件關稅降至15%，北美客戶補庫存需求回升，帶動8月營收連四月月增，排除匯兌影響稅前獲利年增48%，第3季淡季不淡，第4季成長動能可望再升溫。

東陽昨（14）日自結8月合併稅前盈餘2.52億元，其中認列匯兌損失6,849萬元，每股稅前盈餘0.42元。若排除今年及去年同期匯兌因素，稅前獲利年增48%，顯示本業獲利動能明顯轉強。累計前八月自結合併稅前盈餘28.28億元，累計每股稅前盈餘4.78元。

營收方面，東陽8月合併營收19.46億元，年增7%，並自5月起連續四個月呈現月增；前八月累計合併營收152.76億元，年減8.3%，但衰退幅度持續收斂。

東陽傳統旺季落在每年第4季至次年第1季，目前雖仍處產業淡季，但營收已連月回升。業界指出，美國汽車零組件關稅自5月起由27.5%降至15%後，客戶下單意願逐步恢復，加上通路端庫存水位偏低，補庫存需求開始浮現，今年第3季有望呈現淡季不淡，旺季效應也可能提早啟動。

去年下半年起，關稅因素持續干擾北美市場需求；今年初市場又預期關稅可能調降，部分客戶進一步延後下單，等待政策定案，使通路庫存持續下降。

隨關稅調整落地，先前遞延的採購需求開始回補，成為東陽下半年營運的重要支撐。

法人指出，東陽目前最大基本面變化，在於關稅干擾逐步淡化後，訂單回補與旺季效應開始接棒。隨營業規模擴大，固定成本攤提效益也將提升，營運槓桿可望進一步反映在獲利表現。

東陽表示，近期營收與獲利逐月回升，主要受惠關稅干擾逐漸淡化、產業競爭環境趨於明朗。公司持續深耕技術、產品開發及AI應用，同時優化產能，為第4季傳統旺季需求預作準備。

展望後市，國際戰爭局勢、油價及通膨仍是主要變數，不過若外部環境逐步穩定，加上北美補庫存、旺季需求同步升溫，東陽下半年營收與獲利表現可望持續改善。