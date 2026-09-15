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時碩雙多 2026年營收拚新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

時碩工業（4566）多元產品布局有成，AI伺服器液冷散熱產品出貨開始放量，加上人形機器人與航太獲中國零組件大單，帶動單月營收站穩5億元以上，且連續三個月創歷史新高，法人估，第4季營運逐月增溫，全年營收有望創歷史新高。

時碩總裁黃亞興稍早指出，時碩除汽車產業穩健貢獻業績外，AI Data Center液冷散熱系統已獲得美日兩大液冷系統大廠支持，成功打進磁浮壓縮機大廠關鍵零組件，近期開始出貨。

時碩今年上半年AI水冷散熱占營收比重約1.9%，7月開始放量，8、9月進入出貨高峰，本世代產品訂單為期一年，緊接著第3季底開始參與下一世代產品開發。AI水冷、人形機器人與航太開始展現爆發力，預期明年營收占比可望突破20%。

時碩受惠於液冷散熱專案出始出貨，8月合併營收5.96億元，月增7.4%、年增53.9%，連續三個月創單月營收歷史新高；累計前八月合併營收39.73億元、年增20.4%，亦創同期新高。

目前，時碩手上除有日系系統廠水冷專案進行中，也與北美空調、工業大廠簽署合作意向書，將持續擴大散熱業務貢獻。下半年隨著產能拉升，營運逐月增溫，第3季營收有機會較第2季持續創高。

另在人形機器人部分，人形機器人Humanoid robot也打進中國大陸人形機器人重要關節知名零件大廠，產品涵蓋諧波減速機關鍵零組件、機器手臂關節精密機械加工零件等。

展望未來，時碩泰國春武里新廠已投入10億泰銖取得5.5萬坪土地與興建廠房，預計10月20日舉行第一、二期新廠啟用儀式，正式加入集團全球生產基地行列，後續還有五期建廠計畫，整體使用規模為台灣七至八倍。

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