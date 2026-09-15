大同咬AI資料中心商機

隨著台電桃園以北地區增設5MW以上資料中心供電限制可望有條件鬆綁，大同（2371）挾電力、算力與土地優勢，旗下AI資料中心（AIDC）示範場域進入設備安裝衝刺階段，預計本月底完成概念驗證（POC），對外展現集團機電建置與運維實力。

大同整合重電設備、EMS能源管理及旗下精英、大世科軟硬體實力，已成功拿下邊緣AI（Edge AI）客戶訂單，加速布局北部AIDC商機。

業界分析，大同具備變壓器、開關、電纜等重電設備一站式供應能力，目前大型電力變壓器交期約九個月，優於同業平均；搭配大同智能的EMS與微電網技術，加上精英的AI產品設計製造、大世科的軟體導入與維運服務，組成完整解決方案。

在土地資源方面，大同在桃園擁有合計達24萬坪的工業土地，大園總基地占地15萬坪、鄰近全台最大發電廠大潭電廠，具備最短路徑輸送與供電穩定的天然優勢。