大同咬AI資料中心商機

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

隨著台電桃園以北地區增設5MW以上資料中心供電限制可望有條件鬆綁，大同（2371）挾電力、算力與土地優勢，旗下AI資料中心（AIDC）示範場域進入設備安裝衝刺階段，預計本月底完成概念驗證（POC），對外展現集團機電建置與運維實力。

大同整合重電設備、EMS能源管理及旗下精英、大世科軟硬體實力，已成功拿下邊緣AI（Edge AI）客戶訂單，加速布局北部AIDC商機。

業界分析，大同具備變壓器、開關、電纜等重電設備一站式供應能力，目前大型電力變壓器交期約九個月，優於同業平均；搭配大同智能的EMS與微電網技術，加上精英的AI產品設計製造、大世科的軟體導入與維運服務，組成完整解決方案。

在土地資源方面，大同在桃園擁有合計達24萬坪的工業土地，大園總基地占地15萬坪、鄰近全台最大發電廠大潭電廠，具備最短路徑輸送與供電穩定的天然優勢。

大同 桃園 算力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北台灣有條件開放！大同、華碩擬建置桃園AI算力中心

台塑集團進擊卡位AI電力 台塑化、台化、台塑新智能等瞄準綠電與儲能

南亞攜華城 大咬美日AI電力訂單

大眾電腦賦能綠能轉型 助攻全台首座5G AI智慧地熱電廠

相關新聞

群創小金雞睿生攻印度 營運喊衝

群創光電小金雞睿生光電（6861）布局印度市場有成，2026年印度市場全年出貨量預估年增1.6倍，因下半年印度標案放量，INCX代工廠放量同步到位，業績成長，也帶動昨（14）日股價強勁。

兆捷進擊半導體 業績增溫

兆捷（6959）自製電子特氣進入放量期。植入氣體切入半導體先進製程並出貨，矽甲烷第4季量產，自製氟系清潔氣體預計明年第1季接棒，成為後續成長動能。

大同咬AI資料中心商機

隨著台電桃園以北地區增設5MW以上資料中心供電限制可望有條件鬆綁，大同（2371）挾電力、算力與土地優勢，旗下AI資料中心（AIDC）示範場域進入設備安裝衝刺階段，預計本月底完成概念驗證（POC），對外展現集團機電建置與運維實力。

全新、上詮 高盛喊買

近來亞洲區各項科技大展接連登場，高盛率團積極參訪，並得出「光通訊產業十大要點」結論。台廠中，高盛看好受惠規格升級趨勢的全新、上詮，均建議「買進」，目標價分別上看793元及833元。

時碩雙多 2026年營收拚新高

時碩工業（4566）多元產品布局有成，AI伺服器液冷散熱產品出貨開始放量，加上人形機器人與航太獲中國零組件大單，帶動單月營收站穩5億元以上，且連續三個月創歷史新高，法人估，第4季營運逐月增溫，全年營收有望創歷史新高。

富強鑫跨足半導體產業

塑膠射出機大廠富強鑫（6603）跨足半導體產業，昨（14）日與韓國中科先峰簽約，取得台灣及東南亞玻璃基板設備代理權，銷售VP高階垂直生產設備、VCP高速垂直連續電鍍設備等，並以在VP、VCP玻璃基板設備市占率3%為挑戰目標，打造第二成長曲線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。