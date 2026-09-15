兆捷進擊半導體 業績增溫

兆捷（6959）自製電子特氣進入放量期。植入氣體切入半導體先進製程並出貨，矽甲烷第4季量產，自製氟系清潔氣體預計明年第1季接棒，成為後續成長動能。

兆捷近年推動半導體關鍵材料在地化及技術自主，產品線由既有清潔氣體，擴大至植入、薄膜沉積、蝕刻、前驅及電子雷射氣體，植入氣體是目前主要成長動能，既有客戶下半年拉貨增加，產品陸續導入不同製程及廠區，整體出貨規模可望穩步放大。

薄膜沉積氣體方面，自製矽甲烷已出貨，通過一級面板大廠驗證，預計第4季量產。清潔氣體是主要營收來源，自製氟系清潔氣體已送交一級客戶驗證，預計明年第1季開始量產。

新產品蝕刻氣體產線已完成建置，預計今年底送交客戶認證，認證期約12至18個月；前驅氣體則持續進行產線建置及送樣，預計明年逐步完成建置並導入量產。電子雷射氣體目前維持穩定供貨。

隨AI、HPC及先進製程持續推升高階電子特氣需求，兆捷目前產品布局已由單一氣體供應，延伸至多項半導體關鍵製程材料。公司預期，下半年植入氣體及薄膜沉積氣體出貨增加，自製特氣營收占比可望同步提高。

營運方面，兆捷8月營收9,673萬元，月增41.84%、年減15.63%；前八月累計營收4.79億元，年減2.77%。