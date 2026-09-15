群創小金雞睿生攻印度 營運喊衝

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
睿生光電總經理李志聖。記者余承翰／攝影
睿生光電總經理李志聖。記者余承翰／攝影

群創光電小金雞睿生光電（6861）布局印度市場有成，2026年印度市場全年出貨量預估年增1.6倍，因下半年印度標案放量，INCX代工廠放量同步到位，業績成長，也帶動昨（14）日股價強勁。

睿生光電2019年自群創分割獨立，是群創活化舊世代產線，轉向非面板領域的多元布局。主要業務為生產X光感測器，繼針對醫療市場出貨元件及模組產品後，也進一步搶進一站式工業應用檢測服務市場，朝應用量更大的工業檢測邁進。上半年稅後純益1.85億元，年增146.7%，每股純益4.44元。

睿生光電在X光平板偵測器（X-Ray FPD）元件與設備市場已居全球領先地位，全球市占率約52%，在相關領域穩居全球第一寶座。

睿生光電展望2026年下半年營運走勢，TFT半成品需求穩定，FPD後段模組出貨動能較強，印度、巴西等新興市場機會明確。睿生光電原位於南科的產線因應群創TFT廠調整，原廠區已完成策略性備貨，庫存超過10萬片，足以支應2026至2028年客戶出貨需求。

睿生光電已啟動產線移轉作業，新廠區多項產品完成送樣，客戶驗證持續推進。預計9月底完成裝置搬遷至竹南園區，規劃11月初新廠全面投入量產。新廠QMS認證預計2027年第2季取得；印度廠已取得CDSCO認證，可持續供貨。

展望未來，睿生光電將持續最佳化產品組合、深化全球在地布局，並加速新廠驗證。工業檢測應用場，睿生已分別推出Sylvia系列及DPX系列產品，瞄準AI伺服器液冷系統、新能源電池、CoWoS與3D IC先進封裝等高階應用，目前已與Tier 1及Tier 2客戶進行送測認證，並開始收取付費檢測費用，預計2027年上半年量產。

印度 光電 群創

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