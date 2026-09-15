近來亞洲區各項科技大展接連登場，高盛率團積極參訪，並得出「光通訊產業十大要點」結論。台廠中，高盛看好受惠規格升級趨勢的全新、上詮，均建議「買進」，目標價分別上看793元及833元。

2026-09-15 00:42