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基士德強攻智慧水務
水務廠基士德-KY（6641）積極轉型，業務升級與客戶結構優化以及兩岸布局的成效逐步顯現。目前持續深化高科技產業應用與智慧水務技術，推動營運體質回穩，法人看好在節水減碳與水資源循環趨勢下，後續動能可期。
基士德指出，台灣市場因AI帶動推進先進製程，對水資源回收與智慧化管理需求增加，公司核心設備結合AI與智慧加藥切入高科技客群；中科半導體封測大廠硼廢水智慧加藥案更獲政府肯定，有助爭取更多訂單。
大陸市場方面，基士德表示，由單機設備供應轉向系統集成升級，由市政汙水延伸至電子、化工與食品等產業；同時透過優化供應鏈、改善製程並篩除低毛利案件，集中資源於高品質訂單，整體獲利改善。
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