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富邦媒啟動供應鏈資安聯防

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

富邦媒（8454）近期舉辦第三屆「momo供應商ESG學苑」，並成為全台首家將資安議題納入ESG供應鏈治理的電商業者，攜手近百家供應商夥伴及產學專家，面對AI時代新興資安風險。

momo表示，推動供應商後台管理系統導入FIDO無密碼驗證機制，將資安從企業內部管理延伸至供應鏈日常作業，強化數位信任與營運韌性。

momo引述世界經濟論壇《Global Cybersecurity Outlook 2026》指出，65%的大型企業將第三方與供應鏈弱點列為實現資安韌性的最大挑戰，較前一年的54%進一步攀升；企業與供應商之間的系統、資料與服務高度串聯，任何一個環節出現漏洞，都可能沿著供應鏈擴大影響，從營運中斷一路延伸至品牌聲譽與消費者信任。

富邦媒 富邦 供應鏈

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