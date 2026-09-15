慶豐富（9935）營運結構持續改善，線上電商與Pro專業市場客戶前八月營收占比已升至55%，正式超越大型實體零售通路。隨北美居家消費進入旺季，加上新品、產品組合與供應鏈效率同步改善，公司看好下半年營運動能。

慶豐富近年持續調整窗簾事業客戶結構，降低對大型實體零售通路的依賴，轉向線上電商及建商、承包商、室內裝修業者等Pro專業市場。今年上半年，兩大新通路營收占比已超越實體零售，前八月進一步拉高至55%，成為主要營收來源。

其中，線上電商成長最為明顯。慶豐富6月電商通路營收即創單月歷史新高，主要受惠客戶加大促銷及行銷資源投入，帶動平台流量與備貨需求同步增加；公司並持續擴充免打孔窗簾等高需求產品，擴大線上銷售品項。