環球晶義大利廠部分復工

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（14）日宣布，義大利諾瓦拉（Novara）廠日前發生8吋產線火警後，相關廠區正式啟動部分復工，復原進度較原規劃提前。

環球晶義大利諾瓦拉廠在7月20日發生8吋產線火警事件，目前所有關鍵廠務系統已恢復運作，部分前段製程也陸續恢復生產，磊晶（EPI）製程於晶圓製造產線重啟前率先恢復運作，首批產品已完成加工並開始出貨；新擴建的12吋新擴產線未受到此次事故影響。

環球晶表示，諾瓦拉廠火警影響8吋產線部分後段製程區域，持續進行重建。但大部分前段製程區域及設備並未受到火焰或高溫直接影響，磊晶製程所在廠房未受影響。環球晶表示，經過近2個月的復原工作，廠區已完成相關安全檢查及恢復關鍵廠務系統，逐步恢復生產。諾瓦拉廠財務保險範圍涵蓋財產損失及營運中斷損失，正進行相關理賠程序。