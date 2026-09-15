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達運無人載具訂單到手

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

達運光電（8045）昨（14）日宣布無人載具拿下首筆訂單，與美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）採購團簽署委任採購合約，雙方將針對 FPV（第一人稱視角）無人機、各型無人載具以及「移動式安防車」等產品展開深度商業合作，加強北美市場。

達運表示，台灣國防產業有非紅供應鏈的優勢，無人載具業務獲得美國廠商關注。

達運先前公布今年8月營收1.33億元、年增23.4％，累計今年前八月營收11.92億元，年增33.5％。8月營收成長主要受惠AIoT相關應用需求延續，旗下AI影像辨識、熱顯像及智慧安防等產品持續挹注營收，隨政府及企業對於關鍵基礎設施、場域安全及智慧監控需求提升，公司透過AIoT軟硬體整合能力，持續拓展智慧安防與國防物聯網應用市場。

載具 無人機 營收

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