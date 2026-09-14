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兆豐金獲利／前八月賺292.19億元續創新高 EPS 1.97元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐金公布8月自結獲利，8月稅後純益35.6億元，較7月減少18.2%。圖／兆豐金控提供
兆豐金公布8月自結獲利，8月稅後純益35.6億元，較7月減少18.2%。圖／兆豐金控提供

兆豐金（2886）公布8月自結獲利，8月稅後純益35.6億元，較7月減少18.2%，但較去年同期成長16.92%；累計前八月稅後純益292.19億元，較去年同期增加37.54億元、年增14.74%，每股稅後純益（EPS）1.97元，兆豐金控及兆豐證券累計獲利均創歷年同期新高。主要仍由銀行核心收益穩定成長，以及證券在台股行情帶動下獲利大幅增加所支撐，成為今年前八月非銀行子公司獲利成長的重要來源。

從子公司表現來看，兆豐銀行8月稅後純益25.34億元，月減39.84%、年增8.26%；累計前八月稅後純益226.12億元，年增7.39%。銀行8月獲利較7月減少主因是7月為股利收入高峰期，8月股利收入回落所致；不過由於前八月利息淨收益及手續費淨收益分別增加近29億元及13億元，帶動整體累計獲利成長，部分抵銷了財務操作收益減少的影響。

兆豐證券8月稅後純益7.25億元，較7月增加11.18億元，年增57.26%；累計前八月稅後純益38.57億元，年增138.96%，為各子公司中獲利成長幅度最為明顯。由於8月台股上漲約3,000點，帶動證券業務表現，自營及承銷業務動能增加，推升單月獲利成長，累計獲利增加則受益於台股交投熱絡、上揚動能強勁。

兆豐票券8月稅後純益2.22億元，月減36.57%、年增9.77%；累計前八月稅後純益23.73億元，年增39.37%。8月獲利較前月減少主因為股利收入較7月減少影響；累計獲利則受惠利差提升，加上外幣債券利息費用減少，帶動整體利息淨收益增加，股利收入也較去年同期增加。

兆豐產險8月稅後純益0.82億元，月減18.81%、年減16.29%；累計前八月稅後純益7.46億元，年增34.53%。產險單月獲利金額相對較小，8月保險收入增加，雖然股利收入略減，但財務費用也同步下降，整體財務結果僅小幅減少。

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