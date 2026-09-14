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台新新光金獲利／前八月賺597.5億元、續創歷史新高 EPS 2.31元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金14日公布8月自結稅後純益約69.7億元，較去年同期成長48%。圖／台新新光金控提供
台新新光金14日公布8月自結稅後純益約69.7億元，較去年同期成長48%。圖／台新新光金控提供

台新新光金（2887）14日公布8月自結稅後純益約69.7億元，較去年同期成長48%；累計前八月稅後純益為597.5億元，較去年同期成長222%，每股稅後純益（EPS）為2.31元，續創歷史新高。

子公司台新銀行8月稅後純益25.1億元；累計稅後純益174.2億元，較去年同期增加29%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收均呈近3成成長。截至8月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,041%，資產品質維持穩健。

新光銀行8月稅後純益8.5億元；累計稅後純益69.1億元，較去年同期增加110%，續創歷年同期新高。累計淨手續費收入較去年同期成長28%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。截至8月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為926%，資產品質方面持續維持穩健。

新光人壽8月稅後純益20.8億元；累計稅後純益303.5億元。在CSM持續穩定釋放與經常性投資收益的雙重挹注下，營運績效維持穩健。未來仍將以提升經常性收益為核心目標，並持續落實動態風險控管與最適化資產負債匹配，以穩健的步伐因應市場波動，持續維持良好營運績效。保險業務動能仍維持強勁，1~8月FYP達957.4億，年成長33.3%。

台新證券8月稅後純益15.5億元；累計稅後純益86.3億元(含元富證券今年1月1日~4月5日獲利)，創歷年同期新高，主要是因自營投資部位擴大，且證券市場指數上升、交易熱絡，致營業證券處分利益增加，與經紀手續費收入增加。

台新新光金 EPS 歷史 台新銀行

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