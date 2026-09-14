外資賣超369億元 晶圓雙雄買賣超不同調、台積電除息前已遭連四賣

台股14日收45,862.52點，下跌322.33點，跌破月線，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超369.64億元，統計外資買賣超個股發現，本周將除息的台積電（2330）面臨外資賣壓，單日賣超11,191張，連四賣，但聯電（2303）卻是轉為買超13,699張。

台股早盤以46,010.74點開出，下跌174.11點，一度下滑至45,398.43點，下跌786.42點，盤面上，五大權值股漲跌互見，台積電下跌1.24%、收2,380元，失守季線；聯發科（2454）一度翻紅拉升至4,650元，終場則是下跌0.55%、收4,560元；台達電（2308）以平盤1,620元收盤，鴻海（2317）逆勢上漲0.2%、收在248.5元，日月光投控（3711）下跌0.97%、收612元。

權值股表現分歧，金融股成為撐盤要角，13家金控股同步收高，富邦金（2881）大漲3.7%、收154元，永豐金（2890）、凱基金（2883）、第一金（2892）、台新新光金（2887）漲逾2%，國泰金（2882）漲逾1%；大盤指數終場收在45,862.52點，跌破月線，跌幅0.69%。

三大法人賣超497.03億元，連三賣，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超369.64億元，投信買超23.53億元；自營商賣超（合計）150.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超39.78億元、自營商（避險）賣超111.14億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超友達（2409）88,041張最多，其次是賣超元大台灣50（0050），賣超華邦（2344）電48,348張居第三，賣超前十名中有5檔ETF，另外，台積電預計9月16日除息，為首度季配息7元現金股利，但遭外資賣超11,191張，連四賣。

統計外資買超前十名個股，買超台企銀22,685張最多，買超強茂（2481）16,629張居次，買超聯電13,699張。