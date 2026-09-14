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東陽獲利／前八月稅前淨利28.28億元 EPS 4.78元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）2026年8月自結合併稅前淨利2.52億元（含匯兌損失6,849萬），稅前EPS 0.42元，若排除兩期匯兌影響，則成長48%。前八月自結累計合併稅前淨利28.28億元，累計稅前EPS 4.78元。

東陽公司表示，雖目前仍處傳統淡季，受惠汽車零組件銷美關稅自5月起由27.5%降至15%，客戶下單及拉貨需求逐步回升，東陽營運及獲利維持成長，展現淡季不淡表現。

隨著第4季傳統旺季到來，東陽持續儲備競爭力、整理整頓、優化產能，做好旺季需求準備。面對國際戰爭局勢、油價及通膨等外部影響，整體經濟環境仍具挑戰，若國際情勢逐步穩定改善，可望為具競爭力的企業營運創造更有利的成長條件。

東陽 EPS

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