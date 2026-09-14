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國泰金獲利／前八月賺近千億元 加計賣股貢獻近2074億元創新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金2026年8月稅後純益113億元，累計稅後純益達986.4億元。圖／國泰金控提供
國泰金2026年8月稅後純益113億元，累計稅後純益達986.4億元。圖／國泰金控提供

國泰金（2882）2026年8月稅後純益113億元，累計稅後純益達986.4億元，每股純益（EPS）6.47元 ，加計FVOCI股票處分利益91.1億元後，對單月保留盈餘影響數為204.1億元，累計前8月對保留盈餘影響數近2,074億元，續創歷史新高，累計前8月調整後EPS為13.89元，主要子公司表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計獲利均續創歷年同期新高；國泰金控及國泰人壽累計前8月對保留盈餘之影響數亦再創下歷史新高。

國泰人壽8月單月稅後純益67.4億元，累計稅後純益584.1億元，加計FVOCI股票處分利益90億元後，單月對保留盈餘影響數為157.4億元，累計前八月對保留盈餘影響數達1,631.7億元，淨值亦上升至9,864億元，近兆元之歷史新高水準。單月獲利主要反映8月國內外股市回升，長率走穩，股、債的處分與評價利益表現良好，加以CSM與經常性正利差持續穩定貢獻，獲利動能維持強勁；8月新契約保費收入及新契約等價保費分別為309億及54億元，穩居業界第一。

國泰人壽憑藉穩健投資操作及良好資產負債管理，雖8月台幣升值，外匯價格變動準備金單月增加42億，餘額上升至近1,400億元，亦創歷年新高。截至8月底淨值比12.28%，續創歷史新高。

國泰世華銀行8月單月合併稅後純益37.1億元，累計稅後純益350億元，年成長12%。淨利息收入方面，受惠於放款業務動能強勁、財務資產部位持續成長以及去年降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入年成長16％；手續費收入方面，財富管理動能延續，信用卡消費簽帳金額動能強健，整體淨手續費收入年成長14%。截至8月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1188%，資產品質維持穩健。

國泰產險8月稅後純益3.2億元，累計稅後純益續創同期新高達31.9億元，加計FVOCI股票處分損益17.1億元，累計前八月對保留盈餘之影響數達49.0億元，整體營運穩健成長。業務方面，持續以客戶需求為核心，提供符合需求之商品，訴求完整保障、增加業務成長動能。8月簽單保費達30.5億元，累計簽單保費達282.4億元，其中，車險較去年同期成長4%、健康及傷害險成長12%、火險成長11%；風險管理方面，搭配數位工具輔助風險管理作業流程，持續強化風險管理機制，提升各項風險之監控效能，各險種商品損失率均表現穩定；財務投資方面，投資團隊將持續密切掌握市場變化，並依市場情勢靈活調整資產配置，在落實風險管理的同時，維持穩健之投資收益。

國泰證券8月稅後純益8.9億元，累計稅後純益62.9億元，較去年同期大幅成長146%，不僅展現驚人獲利爆發力，並已超越2025年全年獲利水準。主要受惠台股交易熱絡，帶動經紀業務顯著成長；把握市場機會增加自營資本利得貢獻，推升整體獲利表現。國泰證券積極深化客戶經營與數位布局，各項業務指標續創佳績。截至8月底，累計台股市占率達4.63%，穩居歷史高檔；複委託累計成交量續創歷史新高，並突破2025年全年規模。客戶成長同樣亮眼，台股及複委託開戶數雙雙刷新歷史紀錄，從年輕小資族到熟齡投資人皆踴躍加入，顯示國泰證券數位平台服務持續獲得市場高度肯定。國泰證券將秉持穩健經營精神，推動經紀、自營及承銷三大業務持續成長；同時積極把握AI發展契機，深化數位服務體驗，打造兼具服務深度與商品廣度的競爭優勢，開創下一波成長新局。

國泰投信8月稅後純益3.7億元，累計稅後純益25.0億元，年成長38%，總管理資產規模為新台幣3.5兆元，年成長57%。相較7月急跌，8月市場風險偏好明顯回升。美股在企業獲利與AI投資需求支撐下反彈，惟月底受聯準會偏鷹訊號影響，科技股波動再度升高；台股則在低檔買盤及科技權值股帶動下快速收復失土，但產業表現仍高度分化。債市受到利率政策預期牽動，公債走勢分化，信用債相對穩健。資金回流台股被動式ETF，以8月配息的00881、00878吸金力道最為突出，分別淨流入261億元與149億元，顯示科技成長與高股息現金流仍是市場兩大資金主軸。

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