大逃殺避風港！富邦金衝歷史收盤新天價 外資揭資金「大轉移」真相

富邦金（2881）14日股價不畏台股回檔修正，在市場多頭買盤的大舉簇擁下逆勢震盪收高，終場大漲5.5元、收154元，創下歷史收盤新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

外資美銀證券指出，根據過去歷史經驗顯示，每當科技股、AI股回檔修正時，市場資金通常會尋求防禦性股票避險，其中富邦金等壽險金控通常表現會優於大盤。而最近這波科技股拉回，的確再次推升富邦金股價走強。

美銀表示，一般來說，交易台灣金融股的投資人主要分為兩類：涵蓋全球或亞洲金融產業的金融專業分析師／投資人，以及利用金融股來平衡台灣投資組合或進行避險的避險基金投資人。

而大部分台灣市場投資人多偏好科技與AI類股，這些類股占台股總市值60%以上，但美銀指出，近期已看到市場對台灣金融股的興趣正在上升，成為推升富邦金股價強揚創下歷史新高的主因。