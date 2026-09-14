興櫃股王漢測今最後一天申購！估將有32萬筆申購 凍結資金7,200億元

興櫃股王、半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）14日是上櫃前公開申購最後一天，根據證交所公布資料，目前累計申購筆數已達24萬3,598張，中籤率約0.43%，若以每股承銷價2,250元計算，凍結市場資金高達5,480.95億元，市場推估今天申購張數有望達32萬張，凍結資金上看7,200億元，中籤率將僅剩約0.32%。

今日加權指數成交量僅剩下6,619.7億元，也與漢測凍結大筆資金脫不了關係。漢測今日興櫃均價收在4,934.77元、跌幅8.27%，與每股承銷價差約2,684元，溢價仍高達119.3%，若抽中一張潛在獲利高達268.4萬元。

漢測日前也已完成競價拍賣，包括中信銀、台壽合計砸下41億元參與競標。根據證交所公告，總計4,192張全數拍定，最低得標價為4,138元、最高得標價達4,568.1元，加權後平均得標價為4,272.7元。

漢測預計9月22日掛牌上櫃，將以每股2,250元掛牌上櫃，並於9月10日至14日辦理公開申購，共提撥1,048張做為新股抽籤，並在9月16日進行抽籤，由於市場看好上櫃後股價表現並與每股承銷價差逾2,000元，在買一張現賺超過一張的激勵之下，市揚掀起搶申購熱潮，公開申購第一天就湧入14萬3,285筆，累計前二天已高達24萬3,598張，換算中籤率0.43%，市場推估若加上今天申購截止日筆數，可望上看32萬張，將凍結市場資金7,200億元。

漢測8月合併營收首度突破5億元大關、達5.03億元，創單月歷史新高，月增4.1%，年增114.7%；前八月合併營收31.7億元，年增125.9%。