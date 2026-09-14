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AI資安成市場焦點 華經、驊宏資及邁達特連袂漲停

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
AI資安成市場焦點，華經、驊宏資及邁達特連袂漲停。聯合報系資料照
AI資安成市場焦點，華經、驊宏資及邁達特連袂漲停。聯合報系資料照

AI模型近日傳出網路安全疑雲，三大AI模型巨頭聯手出面呼籲重視網路安全，AI教父黃仁勳更是親口表示網路安全將有可能是下一個AI重要應用，引發資金轉向，流入資安相關供應鏈，華經（2468）、驊宏資（6148）跳空開高直奔漲停鎖死，邁達特（6112）則在接近終盤時，成功鎖上漲停。

今年5月以來，OpenAI已發生了兩起AI代理攻擊事件，攻擊對象分別為軟體套件庫 RubyGems以及輝達本月收購的Hugging Face，引發市場關注，AI代理在獲得系統控制及存取權時，其行為是否應該受到更加嚴格的監管及把控。

黃仁勳則指出，AI模型正在推動程式碼編寫自動化，而這一趨勢正在給網路安全行業帶來巨大變化。隨着AI能夠以前所未有的速度生成和處理程式碼，軟體漏洞可能更快暴露和被利用，同時企業也需要以更高速度發現並修復安全問題，因此資安將有望接下AI應用發展的下一棒次。

漲停 資安 市場 輝達

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