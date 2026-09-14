伊雲谷切入企業級 AI 股價強攻漲停

伊雲谷（6689）上周宣布以集團多年雲端服務與企業數位轉型經驗，整合旗下多元技術、產品與服務量能，正式發布全方位企業級 AI 產品全景圖，展現從雲端走向企業 AI 的完整布局。今日股價強勢表態，跳空開高，逆勢衝上漲停，盤中雖一度受大盤回檔影響而回落，但隨著盤勢回穩，又迅速攻回漲停。

伊雲谷指出，AI 應用也從過去著重個人生產力與單點任務輔助，逐步進入跨部門、跨流程及核心業務場景，同時隨著企業 AI 從單點導入走向規模化應用，企業面對的課題也正快速升級。企業已從早期概念驗證與技術評估進入實際導入階段，但不少企業仍面臨需求如何盤點、應用場域如何建構，以及模型、資料與既有系統如何整合等問題，形成新一波「AI 焦慮」。

伊雲谷創辦人暨董事長蔡佳宏表示：「企業的核心課題已不只是如何導入 AI，而是跨越到『如何規模化整合與治理』；當應用持續增加後，如何有效整合不同模型與 AI Agent，同時兼顧資料安全、AI 治理與規模化管理。伊雲谷結合長期累積的企業服務經驗、自主研發 AI 能力與全球生態夥伴資源，協助客戶逐步建立可管理、可持續演進的企業 AI 環境，真正讓 AI 成為企業營運能力的一部分。」