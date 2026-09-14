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黃仁勳點名 AI 資安重要性 宏碁旗下「兩隻老虎」攻漲停板

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前指出，隨著人工智慧技術持續進步，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」。黃仁勳一席話帶動台灣資安股想像空間，激勵宏碁（2353）集團子公司「老虎隊」資安廠安碁資訊（6690）及宏碁資訊（6811）14日股價雙雙攻上漲停板。

安碁資訊上周五已展開漲勢，14日股價開盤旋即攻上漲停，收在188元，上漲17元。宏碁資訊上周五亦小幅上揚，14日早盤亦攻上漲停板，收在248元，上漲22.5元。

在業績表現方面，安碁資訊自結今年8月合併營收2.2億元，月增4.2%、年增8.2%；累計前八個月合併營收17.15億元，年增13.5%，營收創同期新高。

安碁資訊表示，受惠於資安防護與雲端服務需求穩定成長，本月取得政府單位網路與資訊安全設備、雲平台資源擴充暨維運，以及網路資訊安全防護監控等指標型專案，持續深化政府市場布局，展現公司在資安防護、雲端維運及安全監控服務領域的整合與市場競爭力。

根據全球管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）發布的《2025 AI應用現況報告》有88% 的企業至少一項業務功能已經有使用AI，其中報告內容特別指出AI代理 (AI Agent) 成為新焦點，已有62% 企業開始實驗這項技術應用。顯示企業 AI 應用正快速從生成式 AI 走向具備自主決策與任務執行能力的 Agentic AI。

安碁資訊表示，當AI Agent大量進入企業，企業如何讓AI Agent快速創造價值，同時確保AI治理、資料安全與使用AI行為受到有效控管，成為企業AI應用深化落地的新一代治理課題。

在宏碁資訊方面，今年8月營收11.7億元，月增4.3%、年增77.1%；累計前八月營收82.16億元，年增25.8%，為同期新高紀錄。

宏碁資訊指出，其成長主要受惠於既有客戶訂單規模擴大，以及子公司新增專案訂單增加所致。此外，在企業AI應用實際導入，雲端與資安需求同步升溫下，帶動公司新客戶與既有客戶訂單同步成長，穩定挹注整體營運表現。

展望後市，宏碁資訊總經理周幸蓉對今年營運樂觀看待，看好公部門與企業端對AI、雲端剛性需求持續，加上新增資安防護、數位轉型顧問等業務，帶動今年營運表現優於去年。

宏碁資訊從過往主要協助客戶導入單一雲端或AI應用，現在服務範圍已擴及到資安防護、數位轉型顧問與全方位維運服務等，進一步擴大AI、雲端業務量能。

黃仁勳 宏碁 資安

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