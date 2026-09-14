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漲價、產能雙動能加持 法人調高中砂獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中砂（1560）受益三大業務毛利率同步攀升，帶動第2季獲利優於預期，加上第3季調漲砂輪價格、產品組合持續優化，法人預期，未來產能擴充及美系IDM客戶業務均有上行空間可期，調高獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，中砂第2季營收年增17.8%，主要受惠晶圓代工客戶2奈米擴產，單季整體毛利率達40%，季增約5個百分點，大幅優於預期，砂輪事業部（ABU）、鑽石碟（DBU）及再生晶圓（SBU）等三大業務毛利率分別提升6、4、5個百分點。

法人指出，以往傳統砂輪占ABU營收逾80%，但隨ABF載板及裸晶圓需求強勁帶動，第2季鑽石砂輪營收占比大幅提升至40%，推升ABU毛利率。

中砂第3調漲砂輪價格5%至15%，加上產品組合持續增加再生晶圓及鑽石碟，法人預估，整體毛利率將由2026年的40.6%，進一步提升至2027年的44.0%，並於2028年續升至45.8%。

在產能方面，中砂預期DBU產能將由目前60kwpm擴增至2026年第4季的 70kwpm，換算約年增40%，並於2027年底擴增至95kwpm，SBU產能則由目前400kwpm擴增至2027年底的430kwpm。

中砂 漲價 法人

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