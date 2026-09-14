需求及利潤率趨勢向上 法人調升禾伸堂獲利預估值及目標價

人工智慧（AI）伺服器運算密度、功耗規格持續提升，帶動被動元件產業由周期循環轉向結構性成長，法人看好，禾伸堂（3026）受惠伺服器對高階電容需求大增，營運同步水漲船高，調升獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，產業調研指出，未來AI伺服器18.3kW PSU將採三相電源架構，推估單顆PSU在NP0使用量將達400 顆，並納入獨立電源櫃計算，推估 2026至2027年AI伺服器NP0市場規模將分別攀升至49億元、230億元。

鑒於獨立電源櫃內BBU充電時必須先降壓，放電時再升壓至800V輸出，加上降低高頻切換帶來損耗、電池端與母線間隔離需求，仍將採LLC轉換器架構，推升內部NP0 MLCC需求成長，法人預期市場規模具龐大上修空間。

法人指出，禾伸堂今、明年產能將分別擴增30%至40%，雖然MLCC產線涵蓋非AI及Class 2 MLCC，但擴產主要集中於高階NP0產品，搭配產線優化及良率提升，預期AI相關產品產能仍有機會倍數成長。

除既有美系平台外，ASIC需求同步快速成長，現有產能難以滿足，法人評估，隨競爭對手高階產品仍處於驗證階段，且車用NP0市場規模遠大於AI伺服器應用，切入誘因相對有限，預期禾伸堂於2026至2027年仍可維持約44%、48%市占率，並取得進一步議價空間。