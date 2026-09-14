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台聚、亞聚評等因獲利復甦前景不明而維持信用觀察負向狀態

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評今日表示，台灣聚合化學品股份有限公司（台聚）與亞洲聚合股份有限公司（亞聚）因獲利能力復甦前景仍不明朗，其評等仍維持「信用觀察負向」狀態。

中華信評係於 4月 1 日將前述兩間公司的評等置入「信用觀察負向」狀態。

中華信評預計於 2026 年 11 月進行前述兩家公司的年度信用評等評估作業時，解除信用觀察狀態。將會檢視台聚（twA-/信用觀察負向/twA-2）與亞聚（twA-/信用觀察負向/twA-2）的獲利在接下來幾季是否能夠穩定復甦、進而支撐該集團降低借款槓桿。若中華信評認為，未來 12 個月台聚集團的借款對 EBITDA 比恢復至 3.0 倍至 3.5 倍的可能性降低，則中華信評可能會調降前述兩家公司的長期評等。亞聚評等被置入「信用觀察負向」狀態的結果係反映中華信評對該公司為台聚集團核心營運角色的看法。

由於中東地區的持續衝突導致產品價格上漲、利差擴大，加上下游客戶進行預防性的採購，該集團 2026 年第2季的獲利能力明顯改善，其 EBITDA 利潤率由第1季的 0.7%升至第2季的 10.5%。

儘管如此，台聚集團營運績效表現的復甦仍面臨顯著的下行風險。隨著中東地區石油及石化產品供應逐漸恢復正常，亞洲化學品市場可能重回結構性產能過剩的情況。與此同時，若油價居高不下，且該集團因終端消費力道疲軟而無法將上漲的成本轉嫁予下游客戶，則較高的原物料成本亦可能擠壓其獲利空間。

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