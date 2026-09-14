台股失守4.6萬點 金融股獲利題材發酵逆勢吸金

大立光（3008）受到兩家外資相繼降評的影響，即使有蘋果新機上市題材也敵不過賣壓，股價從天價反轉以來仍再下跌中，也影響光學概念股的表現，不過，中揚光（6668）卻是逆勢突圍，14日開高走高站上5日線及月線， 盤中漲幅逾4%。

2026-09-14 11:04