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功率半導體逆勢點火 德微亮燈漲停、強茂大漲逾8%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股14日盤中下跌約290點，功率半導體族群卻逆勢吸引買盤。德微（3675）盤中攻上284.5元漲停價，上漲25.5元；強茂（2481）最高來到162.5元、漲幅8.33%；台半（5425）同步上漲5.69%至91元，成為弱勢盤面中的亮點。

領漲的德微8月營收首度突破3億元，年增31.51%；累計前八月營收20.76億元，年增20.67%。公司表示，全球供應鏈重組效益逐步浮現，新增訂單及專案貢獻擴大，部分產品營收已較年初成長數倍，市場需求與訂單能見度維持高檔。

獲利也跟著營收回溫。德微上半年毛利率升至四成，稅後純益1.86億元、年增611%，每股純益3.51元。展望後市，公司將持續拉高高毛利產品比重，並藉由子公司亞昕科技的晶圓製造能力，深化高功率、高可靠度及小型化產品布局，掌握AI電源架構升級商機。

強茂8月營收13.76億元，年增29.81%，創歷年同期新高；前八月營收102.01億元，年增18.1%，同樣改寫同期新高。公司今年以AI及車用為兩大成長主軸，AI應用涵蓋Power MOSFET、Hot Swap、BBU及散熱系統，隨CSP客戶產品進入量產，加上漲價與產品組合改善，下半年營收及獲利仍有成長空間。

德微 強茂 半導體

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