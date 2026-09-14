同樣是跨足 CPO 大立光、玉晶光重挫跌停 這檔卻逆勢上漲

大立光（3008）受到兩家外資相繼降評的影響，即使有蘋果新機上市題材也敵不過賣壓，股價從天價反轉以來仍再下跌中，也影響光學概念股的表現，不過，中揚光（6668）卻是逆勢突圍，14日開高走高站上5日線及月線， 盤中漲幅逾4%。

光學概念股跨足共同封裝光學（CPO）應用，包括大立光、玉晶光（3406）等都積極佈局切入，中揚光也不落後，針對機櫃間短距離傳輸需求，以模造玻璃技術開發光纖耦合鏡頭，目前已小量送樣美國通訊大廠；CPO新品有望明年下半年量產，增添營運新動能。

中揚光原為手機鏡頭模具大廠，策略轉型朝向下游鏡頭延伸發展，但受到中國大陸的價格競爭衝擊，近年陷入虧損，今年上半年稅後淨損8,933萬元，每股淨損0.83元。

中揚光內部規劃，未來鏡頭比重將逐步加大，以無人機鏡頭為主力產品，主要在泰國生產，同時泰國廠也生產車載鏡頭及VR等應用；另外，看好以模造玻璃技術開發的光纖耦合鏡頭，將成為FAU模組的關鍵零組件，未來可能在東莞或泰國生產。

大立光及玉晶光14日重挫，雙雙重挫跌停，亞光（3019）、先進光（3362）、今國光（6209）、揚明光（3504）、聯一光（3441）等都下挫；中揚光則是逆勢上漲，早盤以40.3元開高後一度拉升至42.3元，盤中漲幅逾4%。