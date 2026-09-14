外資相繼降評 大立光重挫跌停股價還在溜滑梯

大立光（3008）在9月1日盤中寫7,995元歷史新高價之後反轉下跌，加上歐系外資及美系外資相繼降評，股價一路溜滑梯，14日開低走低，重挫至跌停5,995元，統計從天價下跌以來已大跌2,000元，短線跌幅達25.01%；另外，同遭美系外資降評的玉晶光（3406）也重挫。

繼歐系外資降評大立光，將評等由買進大降至賣出，目標價維持5,000元不變之後，美系外資也調降大立光評等，由優於大盤下調至中立，目標價則是上調，由4,836元調高至7,100元。

美系外資表示，市場對共同封裝光學（CPO）技術熱情過度，推升光學雙雄股價在1個月內暴漲，估值已偏離基本面；不過，美系外資認為，大立光受惠iPhone年度新機發布，預期第3季營運將出現季節性復甦。

美系外資同步調降大立光及玉晶光的評等，針對玉晶光，美系外資表示，玉晶光同樣受惠iPhone 18 Pro及Pro Max導入可變光圈主相機，鏡頭均價提高可望帶動後續出貨與獲利表現；美系外資調降玉晶光評等，目標價則是由425元上調至910元。

大立光挾著CPO及蘋果新機題材股價一路狂飆至天價7,995元，但隨後出現下跌，再加上兩家外資降評的影響，即使有蘋果推出iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max兩款新旗艦機，及首款折疊機iPhone Duo的題材，還是止不住跌勢，14日重挫至跌停5,995元鎖死， 玉晶光盤中也重挫逾9%，失守千元。