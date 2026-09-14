台灣精材連二日漲停 8月營收創高、獲利轉強點燃買盤

台股14日承壓，半導體權值股普遍走弱，半導體設備耗材廠台灣精材（3467）卻逆勢跳空漲停，以64.4元開出後一路鎖住，上漲5.8元，延續上周五漲停走勢，連續第二個交易日亮燈，成為盤面少數強勢半導體股。

台灣精材本波漲勢最直接的催化劑，來自甫公布的8月營收。公司8月營收7,592.9萬元，月增10.57%、年增49.81%，改寫單月歷史新高；累計前八月營收5.19億元，年增26.48%。

財報也顯示營運正由營收成長轉向獲利改善。台灣精材第2季稅後純益1,541萬元，較去年同期大增逾17倍，每股純益0.5元，累計上半年每股純益0.8元，已超過2025年全年的0.58元。

台灣精材主要供應半導體前段蝕刻、薄膜沉積設備所需的陶瓷、石英及矽耗材零組件，其中陶瓷產品占營收約七成。隨AI、高效能運算帶動先進製程投資，晶圓廠稼動率與設備使用強度提高，也同步推升零組件更換、清洗及翻新需求。