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榮剛高值化產品出貨穩

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

榮剛（5009）營運動能增加，重點策略落優化出貨排程，穩定高值化產品出貨節奏，隨著航太產業持續熱絡，波音與空巴全球二大飛機製造商積單仍在高檔，榮剛受惠中長期商機，前景展望看俏。

榮剛董事長王炯棻表示，當前AI資料中心及高效能運算等新興應用快速發展，各國重新重視能源安全及電力基礎建設，推升傳統發電設備、核能及相關高性能材料需求，大環境對榮剛有利。

王炯棻指出，榮剛重要客戶機械及模具產業平穩，終端客戶持續消化庫存；此外，AI伺服器CDU／CDM液冷散熱模組需求快速成長，也同步帶動高清清淨不銹鋼ESR、VAR）材料需求增加。當下各主要終端市場需求仍具支撐力，榮剛近期積極與國內外重要客戶洽談長期供貨合作，爭取長約訂單，以提升接單能見度並配合未來新產能規劃。

王炯棻表示，展望未來持續推動各項建廠及設備導入計畫，目前Press裝機已接近完成，預計於今年9月展開試車；新增VAR設備則預計有三台於第3季完成裝機展開試車，今年底可望開始出貨。

由於新設備投產初期仍須歷經製程優化及產能爬升階段，較明顯的營收貢獻預估將自2027年第1季逐步顯現。

配合新產能逐步開出，不僅可提升高值化產品產能與上游自製能力，也將進一步強化供貨彈性及接單能力，掌握產業成長商機，逐步挹注營收與獲利成長。

法人分析，榮剛第2季營收、毛利及各項獲利指標均較第1季成長，獲利能力穩步提升，營運動能持續增強，透過成本控管、接單策略優化及產品價格調整，整體毛利率有相當水準，尤其航太產業持續熱絡，全球兩大飛機製造商訂單維持高檔，其中波音持續改善生產品質、提升產能及強化供應鏈管理，加速消化龐大在手訂單，帶動航太供應鏈拉貨需求穩步增溫。

榮剛 王炯棻 波音

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