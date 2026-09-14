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櫃買攜食物銀行 送愛弱勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心總經理陳麗卿（右八）與中華基督教救助協會理事長夏忠堅（右七）及參與人員合影。櫃買中心／提供
櫃買中心總經理陳麗卿（右八）與中華基督教救助協會理事長夏忠堅（右七）及參與人員合影。櫃買中心／提供

櫃買中心持續以實際行動投入社會公益，鼓勵員工從「捐助」進一步走向「親身參與」。12日由櫃買中心總經理陳麗卿率領同仁及眷屬，前往1919食物銀行台北八里倉庫參與包米志工服務，從搬運、秤重分裝到封裝整理，親手將一份份愛心化為弱勢家庭日常生活所需的關懷。

活動當天，在1919食物銀行工作人員帶領下，櫃買中心志工們分工合作，眾人接力完成共3,975公斤白米分裝。這些物資後續將由1919食物銀行依實際需求配送至各地，讓志工的付出真正送到需要幫助的家庭。

陳麗卿表示，公益不僅是資源投入，更重要的是願意親自參與，並將關懷持續累積。

此次特別邀請同仁及眷屬共同擔任志工，除了協助1919食物銀行整理物資，也希望讓關懷弱勢、服務社會的理念從職場延伸到家庭，並融入日常生活，持續將善的力量向外傳遞。

櫃買中心長期關注弱勢關懷、金融教育及環境永續等議題，除透過捐助公益團體外，也持續鼓勵員工投入志工服務，將企業資源與員工力量轉化為具體行動。未來櫃買中心將持續與社會各界攜手，以多元方式投入公益，實踐企業永續及社會共好的理念。

食物銀行 櫃買中心 弱勢家庭

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