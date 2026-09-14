和亞智慧擁競爭優勢 上櫃兩天股價漲近1.2倍

和亞智慧（7825）為專業的AI光學方案整合廠商，提供光學檢測方案、演算法軟體及智慧製造系統整合等服務。和亞智慧在9月10日以承銷價48.88元掛牌上櫃，短短兩個交易日，股價收在107.5元，漲幅高達119.9%。

和亞智慧2025年度合併營收為3.94億元，稅前淨利為8,027萬元，每股稅後純益（EPS）為2.72元；2026年上半年度合併營收為1.39億元，稅前淨利為774萬元，EPS為0.55元。

和亞智慧自成立時即專注於相機模組及光學影像領域，以軟體及AI演算法為核心，成功整合「AI、光學及影像」三大領域，憑藉本身研發能力與技術整合經驗獲得日亞化學的肯定，2021年則由台亞半導體策略投資和亞智慧，成為亞家軍一員。

和亞智慧可整合設備、檢測軟體、智慧製造系統與AI模型，形成從感知、運算、控制到應用的完整串聯，提供客戶完整的一條龍解決方案，同時結合客製化設計與在地化服務，成功與競爭對手建立差異化競爭優勢。

和亞智慧產品應用多元，除已開發半導體廠商所需的AOI光學檢測設備及提供智慧製造整合服務外，也積極拓展車用鏡頭及AR／VR領域，並已貢獻相當的營收，未來也將布局無人機、無人載具等產業，顯示該公司持續發展多樣性產品及應用領域，已見成效。

和亞智慧長期深耕光學及視覺軟體，加上憑藉深厚的軟硬體整合能力，提供客戶最佳整合方案及技術支持，近期皆維持約60%的高毛利率表現，技術實力有目共睹，隨著半導體產業持續成長，推動先進製程之高精度光學檢測需求，有望為和亞智慧帶來未來營運的成長機會。

櫃買中心表示，全球AI與半導體產業迎來前所未有的蓬勃發展，半導體亦為櫃買中心市值排名第一的產業，期待未來有更多和亞智慧公司所屬AI應用及半導體產業鏈者加入櫃買市場，持續壯大產業聚落。