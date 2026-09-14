裕慶北美湧急單 三班制生產

商用展示架廠裕慶-KY（6957）北美急單湧入，已啟動三班制生產因應。隨遞延訂單自9月起加速出貨，第4季營運可望衝上全年高峰。

裕慶表示，近期Lowe's、CVS等大型零售客戶持續推進新店開設、既有門市改裝及空間升級，帶動商用展示架需求升溫。部分客戶並出現急單，公司已提高產能調度彈性，全力配合交期。

裕慶指出，8月部分大型零售客戶調整新店及門市改裝時程，使部分商用展示架訂單遞延，但相關訂單自9月起陸續加速出貨與認列。若遞延訂單與新增急單順利拉貨，第4季出貨規模可望明顯放大。

北美零售市場需求結構也持續改變。大型通路除展店外，也加速既有門市汰舊換新、品類重整、品牌專區調整及全通路履約功能升級，帶動商用展示架需求由單純新店設備，延伸至既有門市改裝市場。

智慧零售則是另一項成長動能。美國零售業者持續導入電子貨架標籤、庫存感測及數位揀貨設備，帶動展示架朝智慧化、高附加價值方向發展。裕慶智慧電子標籤展示架已陸續出貨。