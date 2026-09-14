聽新聞
0:00 / 0:00

中傑印尼產能 獲客戶支持

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製鞋大廠中傑-KY全球產能重組出現新進展。公司透露，印尼新增產能已獲戶外品牌客戶支持，相關產能規劃一路看到2029年，目標2029年產量達300萬雙、2030年進一步增至500萬雙；印度、越南同步擴產，推升非中國大陸產能比重，2027年東南亞與印度產能占比目標上看六成。

中傑董事長劉安哲表示，目前整體消費景氣仍偏弱，製鞋產業前期擴產過快，產業調整可能延續至2027年底甚至2028年初，因此公司下半年營運看法仍審慎，但策略已由追求營收規模，轉向高毛利產品與獲利品質。

值得注意的是，中傑海外擴產已有客戶訂單支撐。印尼東爪哇新廠2025年10月底動工，預計2027年初出貨，目前新增產能已獲戶外品牌客戶支持；印度廠去年產量約60萬雙，今年預估增至130萬至150萬雙，2027年再升至240萬雙。

新客戶布局也同步推進。日系新客戶目前由印度廠生產，目標2029年產量增至200萬雙，越南廠預計2027年第1季加入生產；既有大客戶New Balance第2季動能回升，下半年隨品牌持續整合供應鏈，中傑有望爭取更多訂單份額。

印尼 印度

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華邦電擴產 法人估今年EPS大幅成長至24.8元

南亞科、華邦電 四檔夯

韓股指數逼近7千點 大華銀 ETF 009829大漲創掛牌新高價

美光搶市 將擴大HBM產能

相關新聞

裕慶北美湧急單 三班制生產

商用展示架廠裕慶-KY（6957）北美急單湧入，已啟動三班制生產因應。隨遞延訂單自9月起加速出貨，第4季營運可望衝上全年高峰。

中傑印尼產能 獲客戶支持

製鞋大廠中傑-KY全球產能重組出現新進展。公司透露，印尼新增產能已獲戶外品牌客戶支持，相關產能規劃一路看到2029年，目標2029年產量達300萬雙、2030年進一步增至500萬雙；印度、越南同步擴產，推升非中國大陸產能比重，2027年東南亞與印度產能占比目標上看六成。

臻鼎光模組年營收拚百億

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）AI布局進入收成期，公司透露，光模組今年營收目標100億元，2027年隨新產能開出，可望翻倍至200億至300億元；AI伺服器去年營收約60億元，今年目標倍增成長，相關產能已獲客戶預訂至2028年。

中揚光衝刺CPO新品 送樣美通訊大廠 估明年下半年量產

中揚光（6668）積極切入共同封裝光學（CPO）應用，針對機櫃間短距離傳輸需求，以模造玻璃技術開發光纖耦合鏡頭，目前已小量送樣美國通訊大廠。中揚光董事長李榮洲表示，若一切順利，CPO新品有望於明年下半年量產，為營運增添新動能。

大鵬科獲利拚攀峰

大鵬科（7689）受惠邊緣AI、無線消防等新商機，以及高齡社會來臨推升智慧照護市場等利多，出貨看俏，法人看好大鵬科今年營收年增兩成，並挑戰連兩年賺逾一股本，獲利再創新高。

上奇迎雲端商機 營運向上

資訊軟體服務商上奇（6127）受惠AI、雲端浪潮延續，客戶持續加大導入Google、亞馬遜及微軟Azure等雲端服務供應商（CSP）加值服務。法人看好，上奇今年營運將有機會回溫，後續在集團效益全面展開後，2027年業績有望重回成長軌道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。