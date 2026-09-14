中傑印尼產能 獲客戶支持

製鞋大廠中傑-KY全球產能重組出現新進展。公司透露，印尼新增產能已獲戶外品牌客戶支持，相關產能規劃一路看到2029年，目標2029年產量達300萬雙、2030年進一步增至500萬雙；印度、越南同步擴產，推升非中國大陸產能比重，2027年東南亞與印度產能占比目標上看六成。

中傑董事長劉安哲表示，目前整體消費景氣仍偏弱，製鞋產業前期擴產過快，產業調整可能延續至2027年底甚至2028年初，因此公司下半年營運看法仍審慎，但策略已由追求營收規模，轉向高毛利產品與獲利品質。

值得注意的是，中傑海外擴產已有客戶訂單支撐。印尼東爪哇新廠2025年10月底動工，預計2027年初出貨，目前新增產能已獲戶外品牌客戶支持；印度廠去年產量約60萬雙，今年預估增至130萬至150萬雙，2027年再升至240萬雙。

新客戶布局也同步推進。日系新客戶目前由印度廠生產，目標2029年產量增至200萬雙，越南廠預計2027年第1季加入生產；既有大客戶New Balance第2季動能回升，下半年隨品牌持續整合供應鏈，中傑有望爭取更多訂單份額。