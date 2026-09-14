市場關注跨越5%門檻 聚陽：國壽持股 依法申報

國泰人壽近日持有成衣大廠聚陽（1477）股權突破5%申報門檻，引發市場關注。對此，聚陽表示，國泰人壽並非近期突然大舉買進，而是多年來持續持有公司股票，此次因持股首度超過5%，依法必須申報。

另外，包括國泰人壽、富邦人壽都是聚陽長期機構投資人，在壽險業股東中長期名列前三大。

國泰人壽依證券交易法第43條之1第1項規定公告，截至9月7日止，累計持有聚陽1,266萬1,000股，占已發行股份總額5.13%，取得目的為財務性投資，資金來源為自有資金。

對於國泰人壽持股跨過5%，聚陽表示，公司內部視為正常的長期投資結果，並非突然出現的大額買盤。依規定，投資人持股首次超過5%即須對外申報，因此這次持股狀況才浮上檯面。

聚陽指出，包括國泰、富邦等壽險業都已投資公司多年，長期持有聚陽，主要看重三項條件，包括殖利率、獲利穩定度，以及公司資訊透明度。

聚陽表示，若拉長時間觀察，公司過去20年獲利大致呈現穩定向上趨勢，對長期資金而言，獲利具有較高的可預期性；公司在資訊揭露上也秉持誠信原則，不論正面或負面訊息均如實對外說明，希望讓投資人對公司營運維持「沒有驚嚇」的穩定預期。