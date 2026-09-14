大陸基建點火 鋼廠添利多

大陸逾人民幣7兆元基建點火，高達5,000萬公噸、約當五座中鋼年產量的用鋼需求出籠，涵蓋水、電、算力、交通等領域，相關利基有望在第4季集中釋放，預期將填補虛弱的房地產用鋼，對亞洲鋼價形成重要支撐。

業內預期，中國大陸用鋼需求噴發，可望推動鋼價走向良性循環，國內鋼鐵供應鏈包括中鋼（2002）、燁輝、新光鋼、運錩等主力廠同步受惠。

中鋼專家指出，這波基建投資與過去依靠建築用鋼不同，核心鎖定「六張網」，包括水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網及物流網，大陸國家發改委已經明白宣告，相關建設加速形成實物工作量，人民幣7兆元投資由政策規劃逐漸進入實際施工階段。

大陸新增鋼需最值得關注的地方，首先是量體夠大，5,000公噸約當五座中鋼規模，更核心關鍵在於「用需求結構優化」。大陸傳統建築用鋼難以重返過去高峰，但電網、能源、算力中心、製造業設備更新與城市更新，可填補房地產留下的缺口，扭轉整個鋼鐵產銷結構，意義大不同。其中，鋼鐵需求最大的亮點來自新型電網。專業分析認為，今年大陸國家電網與南方電網投資合計接近人民幣1兆元，估計可拉動約2,200萬至2,500萬公噸鋼材需求，約占「六張網」5,000萬公噸鋼需的一半。

中鋼專家表示，製造業是另個重點，大規模設備更新政策推進，工業機器人、新能源設備及造船等產業接單維持高檔，帶動高強度結構鋼、耐磨鋼、中厚板及特殊鋼需求。以往大陸內需疲弱，直接導致大量低價鋼材出口，一直壓抑亞洲行情；一旦基建及製造業需求增加，更多鋼材留在中國內需市場，加上供給受到約束，亞洲出口報價就更有機會獲得支撐。