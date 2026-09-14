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伸興液冷元件 出貨升溫
伸興工業（1558）加速由家用縫紉機跨向AI液冷與人形機器人，旗下宇隆新事業今年進入落地期。其中，AI伺服器液冷關鍵元件通用快接頭（UQD）出貨逐季升溫，宇隆今年UQD業績占比力拚一成。
另外，人形機器人減速機則已有多項專案進入送樣及認證階段，部分產品最快年底小量交付，成為伸興集團本業之外的新成長動能。
宇隆目前在人形機器人領域，行星齒輪、行星式減速機、諧波減速機及機電整合模組均已有專案送樣，其中諧波式新產品開發達26件；公司並與信邦合作布局北美市場，已取得多家客戶認證及供應商編碼。
隨AI資料中心及機器人需求升溫，伸興透過持股宇隆26.06%，逐步把精密加工能力延伸至高附加價值應用。
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