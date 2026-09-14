上奇迎雲端商機 營運向上

資訊軟體服務商上奇（6127）受惠AI、雲端浪潮延續，客戶持續加大導入Google、亞馬遜及微軟Azure等雲端服務供應商（CSP）加值服務。法人看好，上奇今年營運將有機會回溫，後續在集團效益全面展開後，2027年業績有望重回成長軌道。

AI商機持續向上，在OpenAI、Anthropic等AI大廠相繼推出更加強勁AI模型後，同步推升AI、雲端服務等市場不斷蓬勃發展，並衍生出更強勁的AI雲端整合需求。法人指出，上奇後續將可望受惠這波AI雲端效應，推動今年及明年營運穩健升溫。

據了解，上奇在雲端及代理品牌事業當中，成功拿下Google、亞馬遜及微軟Azure等CSP代理權，並主攻台灣、香港及東南亞等市場，客戶群逐年穩定成長，伴隨授權訂閱機制成為市場主流效應，讓上奇營運動能更強韌。

上奇8月合併營收5.28億元，攀上一年來單月高點，月增26.6％，但年減3.2％。各事業群表現方面，企業服務受香港校園開學方案帶動，子公司Senco Masslink陸續交貨，營收占比59％；雲端服務穩定成長，占36％；數位印刷服務表現穩健，占5％。