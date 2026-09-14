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三洋實業奪新工程訂單
上市營造大廠三洋實業（1472）公告，子公司上鋌營造攜手泛亞工程建設，採聯合承攬方式取得交通部高速公路局國道7號高雄路段新建工程第C705S標（小港路段）工程，總金額約179億元，預計2031年9月完工。
法人看好，三洋實業接單又有新案落袋，為未來營運成長增添動能。
國道7號高雄路段新建工程為高雄都會區重要交通建設，主要目的在建構完整高速公路路網，提供高雄聯外及都會區東側地區更快速便捷的交通服務，並透過完善路網，分流既有國道1號交通負荷，提升整體道路運輸效率。
三洋實業總經理徐正哲表示，上鋌營造具備專業施工團隊、在地分包資源以及工程管理整合能力，並結合熟悉施工環境的在地經驗，有效提升大型工程的整體執行與履約能力。
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