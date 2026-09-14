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李洲攻高附加價值節能
LED封裝廠李洲（3066）衝刺高附加價值節能市場，公司表示，以滿足工業發光需求為核心，鎖定博弈設備、醫療、AI算力中心、機器人、充電樁及植物照明等利基應用，提供客製方案，深耕亞太市場，藉此提升營運績效。
李洲前八月合併營收1.8億元，年增3.5%。受惠工商業LED節能汰換需求逐步顯現，加上高附加價值模組出貨增溫，帶動累計營收維持成長格局。
李洲強調，該公司具備軟板、SMD LED元件及打件製程高度自製優勢，持續朝高附加價值方向推進。除深化建築照明與高階精品照明等高規格市場，並持續推展Mini LED與Micro LED顯示技術，以超小型MiP及FC封裝方案，積極搶攻高亮度室內外全彩顯示屏市場。
海外市場方面，李洲表示，近年深耕日本、印度及泰國等亞太市場，在日本透過商社媒合終端買家，滿足客戶將LED植入軟板（FPC）等高度客製需求，目前日本營收占比趨穩。
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