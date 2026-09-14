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臻鼎光模組年營收拚百億

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）AI布局進入收成期，公司透露，光模組今年營收目標100億元，2027年隨新產能開出，可望翻倍至200億至300億元；AI伺服器去年營收約60億元，今年目標倍增成長，相關產能已獲客戶預訂至2028年。

臻鼎8月營收206.66億元，月增17.42%、年增41.05%，為同期新高，累計今年前八月營收1,274.26億元、年增19.89%。第2季稅後淨利23.92億元，季增67.9%、年增2.95倍，每股純益2.19元。公司指出，伺服器、光模組及IC載板等AI相關產品快速放量，成為推升獲利成長重要動能。

其中，光模組是目前成長速度最快的產品線之一。公司預估，今年營收約100億元，明年在既定產能陸續開出後，可望達200億至300億元，今年仍以800G產品為主，明年預計1.6T出貨量將超越800G，並在2028年成為主流。隨規格升級，製程也加速轉向mSAP，800G已有逾半產品採用mSAP，1.6T則幾乎全面導入。

臻鼎透露，目前伺服器、光模組及IC載板等高階產品毛利率約30%至40%，其中光模組毛利率已超過40%，部分高階載板更可達約50%。隨新廠良率、稼動率及規模經濟進一步提升，公司預期，高階產品長期毛利率仍有向上空間。

AI伺服器方面，臻鼎2025年營收約60億元，2026年目標成倍成長，GPU及ASIC客戶的iHDI、HLC產品已陸續進入量產。公司透露，客戶已預訂相關產能至2028年，顯示訂單能見度已超越目前建置的產能周期；隨伺服器板朝更高層數、更大面積及更高iHDI滲透率發展，單板價值持續提升。

IC載板則開始走出前期研發與折舊壓力。臻鼎表示，第2、3季毛利率改善速度加快，預期下半年超越集團平均水準，目前ABF載板已可支援150×150mm、28層產品。第二座載板廠仍在裝機階段，客戶需求已超越現有產能，反映高階運算載板需求緊俏。

因應客戶需求成長，臻鼎今年資本支出將超過800億元，2027年預計維持相近水準，差別在於今年以廠房建設為主，明年將逐步轉向設備進駐。公司目前已有13棟新廠施工、16棟規劃中。

營收 臻鼎

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