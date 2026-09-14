創櫃菁英選拔 三企業勝出

櫃買中心（Taipei Exchange）長期透過創櫃板挹注多元的輔導資源，為全台中小微新創注入成長動能，持續扮演新創企業最堅實的後盾。備受矚目的「2026創櫃菁英選拔」於9月11日在台北漢來大飯店舉行決選，經過重重考驗，最終由三家頂尖企業脫穎而出，在全場熱烈掌聲與榮耀獎座的見證下，為本屆盛會劃下完美句點。

本屆選拔吸引超過百家優秀企業蜂擁參賽，產業蜂擁參賽，產業領域橫跨AI數位、大健康及半導體等領域，展現台灣新創百花齊放的創新能量。歷經初選激烈競爭，十家團隊憑藉頂尖實力拿到決賽門票，本次活動更特別結合新創總會量身打造選前實戰培訓，助攻團隊精準梳理核心價值，在舞台上展現最強大簡報能量。

決選活動由櫃買中心簡立忠董事長揭開序幕，簡董事長表示，這場選拔正是櫃買中心推動台灣新創產業與資本市場深度融合的展現。決選團隊展現出驚人的技術硬實力與勇於突破的韌性，更是台灣經濟成長的重要基石。他更寄予厚望，期待更多創櫃板企業能以此為起點逐步邁向資本市場，挺進國際舞台成為產業領航者。

決選現場氣氛熱烈，入圍團隊皆就業務核心、市場痛點、目標客群與競爭優勢展開精彩說明，而本次評審除櫃買中心簡立忠董事長外，更邀請國發基金汪庭安執行秘書、經濟部中企署李冠志署長，以及陳清港、闕聖哲、陳振文、邱彥錡等重量級企業先進與新創導師組成超強評審團，從產品創新度、市場需求、技術門檻到團隊戰力進行全方位嚴格把關，現場同時吸引滿場投資方與上市櫃企業代表親臨共襄盛舉，搶先挖掘潛力黑馬。在決選企業以精彩簡報激烈競爭之下，最終由峻魁智慧股份有限公司、股感媒體科技股份有限公司及星益欣數位服務股份有限公司三家企業脫穎而出，奪得前三名殊榮。評審團除高度肯定獲獎團隊外，更熱情鼓勵所有參賽隊伍持續發揮創新精神，將挑戰化為養分，在創業賽道上勇往直前。

櫃買中心強調，本次盛會不僅見證了中小微新創的耀眼競爭力，未來更將持續挹注高規格曝光、精準媒合及深度培訓，加速優質企業成長茁壯。櫃買中心將持續串聯創櫃板平台大聯盟資源，為新創團隊建構最強大的後盾，陪伴企業穩健邁向資本市場新階段，共同實現「亞洲資產管理中心」擴大投資創投與新創的宏偉藍圖。