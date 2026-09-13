台積電9月16日除息秀拚快速填息 12月起外資股東可選擇美元股息

台積電（2330）2026年首季季配息7元，將於16日除息，並預計10月8日發放，該次為首度除息7元，法人看好股息相對現股2,410元的除息比率僅0.29%，填息相對難度低，每日漲跌幅度皆已超過除息比率。另外下次12月除息季配息時外資股東將可首度選擇美元股息。

台積電第2季仍將季配息7元，除息交易日則為2026年12月10日並於2027年1月7日發放。台積電先前8月11日召開董事會，拍板四大議案包含第2季財報、該季的季配息續配7元（外資股東可首度選擇美元股息），以及合資索尼新設公司投資2,820億日圓，另外核准資本預算約294億4,250萬美元。

台積電今年首季營收與獲利同創新高，該季配息也同步拉升至新高，台積電2026年1季營收新台幣1兆1,341億300萬元，單季首度破兆元，該季歸屬母公司淨利5,724.8億元，季增13.2%，年增58.3%，同創新高，單季每股純益22.08元，也是新高。

台積電季配息穩步拉升，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息穩定提升，預估隨營收獲利提升，2026年可望如預期自28元起跳。

先前台積電股東關注後續配息比率拉升，盼望公司為股東加薪。台積電財務長黃仁昭已在股東會回覆，台積季配息希望穩健拉升，配發率不是以EPS計算而是用現金流去計算，目前是自由現金流七成配發，後續希望穩定持續拉升。