聽新聞
0:00 / 0:00
Aletheia 喊出旺矽目標價12,000元
Aletheia最新出具報告指出，旺矽（6223）可望橫掃Vera CPU與Mellanox訂單，贏得更大份額，維持其目標價維12,000元。
Aletheia表示，旺矽延續其強勁的成長勢頭，在NVIDIA（輝達）和Mellanox均進一步擴大市場份額，而其一家台灣競爭對手則因份額流失而受挫。該競爭對手曾是主要的探針卡供應商，但已徹底失去NVIDIA Vera CPU (TB500)的業務，且未獲准參與下一代Vera CPU (TB600)專案。
在 Mellanox 方面，旺矽同樣擠占該競爭對手的市場份額，幾乎獨占其全部三款網路設備（ConnectX、SpectrumX、QuantumX）的訂單，並已著手開展下一代產品的相關項目，而該競爭對手再次被排除在外。旺矽是Aletheia針對晶片探針測試這一上升趨勢所選定的「Alpha投資組合」標的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。