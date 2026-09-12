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Aletheia 喊出旺矽目標價12,000元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

Aletheia最新出具報告指出，旺矽（6223）可望橫掃Vera CPU與Mellanox訂單，贏得更大份額，維持其目標價維12,000元。

Aletheia表示，旺矽延續其強勁的成長勢頭，在NVIDIA（輝達）和Mellanox均進一步擴大市場份額，而其一家台灣競爭對手則因份額流失而受挫。該競爭對手曾是主要的探針卡供應商，但已徹底失去NVIDIA Vera CPU (TB500)的業務，且未獲准參與下一代Vera CPU (TB600)專案。

在 Mellanox 方面，旺矽同樣擠占該競爭對手的市場份額，幾乎獨占其全部三款網路設備（ConnectX、SpectrumX、QuantumX）的訂單，並已著手開展下一代產品的相關項目，而該競爭對手再次被排除在外。旺矽是Aletheia針對晶片探針測試這一上升趨勢所選定的「Alpha投資組合」標的。

旺矽 目標價 NVIDIA

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