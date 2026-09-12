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第一金、凱基金前8月獲利飆 每股純益分別達1.66元、2.11元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
第一金前八月稅後純益238.5億元，續創歷史同期新高，年增21.3%，每股純益（EPS）1.66元。 聯合報系資料照
第一金前八月稅後純益238.5億元，續創歷史同期新高，年增21.3%，每股純益（EPS）1.66元。 聯合報系資料照

第一金控（2892）與凱基金控昨（11）日公布8月自結獲利，第一金前八月稅後純益238.5億元，續創歷史同期新高，年增21.3%，每股純益（EPS）1.66元；凱基金前八月稅後純益362.9億元、EPS 2.11元，累計獲利已超越歷年全年水準；截至目前已公布的七家金控前八月合計獲利達1,988.34億元。

第一金8月稅後純益29.13億元，月減7.2%、年增7.2%，單月獲利略為放緩，但旗下子公司整體表現穩健，其中一銀8月稅後純益24.51億元，月減23.4%、年增11.2%，月減主因一次性股利收入減少，以及為維持資產品質增加提存影響；累計前八月稅後純益211.1億元，年增12.5%，歷年同期新高。

第一金證券受惠8月台股交投熱絡，投資收益增加，8月稅後純益2.22億元，月增84.4%、年增24%，累計前八月稅後純益17.54億元，年增191.6%。

凱基金8月稅後純益57.61億元，累計前八月稅後純益362.9億元，續創同期新高，且超越歷年全年獲利，EPS 2.11元。凱基金8月另有約51.61億元FVOCI股票處分利益，加計稅後獲利後，單月對保留盈餘貢獻達109.22億元；今年以來累計實現FVOCI股票處分利益500.06億元，加計稅後獲利後，前八月對保留盈餘貢獻862.96億元。

子公司方面，凱基人壽8月稅後純益22.49億元，前八月稅後純益126.53億元，加計約497.17億元股票處分利益後，合計貢獻623.7億元。凱基證券8月稅後純益40.96億元，為歷年單月次高，累計稅後純益227.54億元，年增235%，續創同期新高。

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