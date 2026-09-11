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興櫃股王漢測IPO競拍得標均價4,272.7元 超越鴻勁創新高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台灣證券交易所11日公告，興櫃股王漢測（7856）初次上櫃普通股競拍結果出爐，本次合格標單共6,499筆，合格投標數量18,232張，最低得標價格4,138.00元，最高得標價格4,568.10元，得標加權平均價格4,272.70元。

根據證交所資料，漢測公開申購日自9月10日至14日止，承銷張數1,048張，承銷價格2,250元，與得標加權平均價格4,272.70元雙雙超越先前鴻勁（7769）掛牌時的最高紀錄。

漢測初次上櫃普通股預計16日公開抽籤，以11日興櫃收盤價5,190元計算，若期間股價未進一步走跌，一張潛在套利空間約294萬元。

證交所公布，漢測初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，競價拍賣股數4,192張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

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