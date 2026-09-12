91APP 前八月合併營收年增32%

國際油價站上每桶100美元，泛用樹脂市場受益下游買氣增溫走高，包括聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和ABS近一周來各有每公噸10至60元不等漲價，有望為台塑（1301）、國喬和台達化等供應商營運加持。

2026-09-12 00:12