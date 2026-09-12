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91APP 前八月合併營收年增32%
91APP*-KY（6741）昨（11）日公布8月合併營收1.81億元，月減2%，年增30.4%；累計1至8月合併營收14.64億元，年增32.1%，單月與累計營收皆創歷年同期新高。
91APP近年升級為Agentic Enterprise Solution公司，持續將AI Agent融入Commerce Marketing、POS以及Payments等核心營運場景，提升營運效率、實現OMO 2.0。
91APP表示，8月延續暑期買氣與多檔節慶優惠促動下，品牌OMO營運展現成長力道；同時數位廣告業務擴大，以及大型零售與餐飲連鎖品牌客戶新進合作，為公司整體營收貢獻帶來挹注，單月及累計營收皆達雙位數年增成長。
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