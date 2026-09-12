聽新聞
0:00 / 0:00

日月光衝刺先進封測

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
日月光投控斥資3.3億向牧德採購檢測設備，穩固高階封測競爭力。聯合報系資料照
日月光投控斥資3.3億向牧德採購檢測設備，穩固高階封測競爭力。聯合報系資料照

全球封測龍頭日月光投控（3711）衝刺先進封測，昨（11）日表示，旗下日月光半導體將向關聯企業牧德採購自動光學檢測（AOI）、自動外觀檢測（AVI）等機器設備，交易金額3.34億元，因應業務成長及產能擴充需求。市場看好AI晶片封裝與測試需求升溫，日月光投控持續加大投資，穩固高階封測競爭力。

日月光投控昨日召開重大訊息說明記者會，財務長董宏思說明董事會決議。日月光表示，牧德具備設備製造專業技術及售後服務能力，可穩定供應機台需求，有效降低供應鏈風險，規劃向牧德取得相關設備。

此次購入全新機台設備，交易價格依採購流程，經詢價、比價及議價後確定，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序依公司取得或處分資產處理程序辦理。

看好AI帶動先進封測需求，日月光投控積極布局先進封測業務LEAP、共同封裝光學（CPO）及面板級封裝（PLP），近期再將廠房與設備資本支出各加碼10億美元，提前部署產能，目標明年先進封測營收翻倍，搶占高階封裝與測試商機。

在AI晶片朝高密度異質整合發展之下，日月光先進封測接單同步增溫，今年LEAP業務營收展望已由原估35億美元，上修至超越35億美元，除擴充既有業務，公司也規劃CPO相關技術於今年底量產，材料端同步建置CPO及PLP所需框架，完善相關布局。

營運方面，日月光今年8月封裝測試及材料業務自結營收512.87億元，月增7.9%、年增53.1%，持續扮演集團成長主力。法人正向看待高階封測需求擴大的趨勢不變，再加上新增廠房與設備投資進度，以及後續產能開出效益，將是日月光投控成長的重要支撐。

日月光 封測 日月光投控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日月光半導體向牧德購入機器設備

日月光擴充產能 斥資3.34億元向牧德採購檢測設備

宜特營收／8月3.7億元、月減7.3% AI、CPO 與先進製程撐下半年

輝達聯發科強強聯手！00891一次布局台積電、AI供應鏈

相關新聞

第一金、凱基金前8月獲利飆 每股純益分別達1.66元、2.11元

第一金控與凱基金控昨（11）日公布8月自結獲利，第一金前八月稅後純益238.5億元，續創歷史同期新高，年增21.3%，每股純益（EPS）1.66元；凱基金前八月稅後純益362.9億元、EPS 2.11元，累計獲利已超越歷年全年水準；截至目前已公布的七家金控前八月合計獲利達1,988.34億元。

日月光衝刺先進封測

全球封測龍頭日月光投控（3711）衝刺先進封測，昨（11）日表示，旗下日月光半導體將向關聯企業牧德採購自動光學檢測（AOI）、自動外觀檢測（AVI）等機器設備，交易金額3.34億元，因應業務成長及產能擴充需求。市場看好AI晶片封裝與測試需求升溫，日月光投控持續加大投資，穩固高階封測競爭力。

創控設備供貨將攀升

AI與高頻寬記憶體（HBM）需求飆升，驅動全球半導體建廠與廠務擴產潮，創控（6909）可望受惠，創控表示，配合客戶建廠進度，AMC監測設備解決方案出貨量隨之攀升。

集雅社迎家電換購潮

百貨精品家電通路商集雅社（2937）受惠全台百貨周年慶檔期提前點火，加上8月受天候影響遞延交貨的大型家電訂單陸續於9月完成認列，公司看好高階家電換機潮升溫，將推升第3季末至第4季營運動能持續轉強。

91APP 前八月合併營收年增32%

91APP*-KY（6741）昨（11）日公布8月合併營收1.81億元，月減2%，年增30.4%；累計1至8月合併營收14.64億元，年增32.1%，單月與累計營收皆創歷年同期新高。

台塑、國喬擁漲價紅利

國際油價站上每桶100美元，泛用樹脂市場受益下游買氣增溫走高，包括聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和ABS近一周來各有每公噸10至60元不等漲價，有望為台塑（1301）、國喬和台達化等供應商營運加持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。