紡織與高分子材料大廠南良（5450）搶攻AI、半導體等高值化材料商機，目前布局高端電子科技、AI相關設備及半導體封裝等領域的多項新材料，已陸續通過客戶認證並進入小量出貨階段。南良昨（11）日表示，隨後續訂單逐步放量，可望推升高值化產品營收貢獻，成為下半年營運成長動能之一。

南良近年持續推動產品組合升級，除高端電子科技與半導體應用外，也深化高性能複合材料、綠色永續材料及多功能材料布局，應用範圍涵蓋防護、醫療及運動休閒等市場；其中，BIO-II生物基橡膠海綿系列產品已陸續打入多家國際品牌客戶供應鏈。

在既有業務方面，海綿事業受惠下半年戶外運動及水上活動需求逐步回穩，客戶拉貨動能改善；特材事業則有季節性備貨及客戶提前鋪貨需求支撐，帶動功能性TPU、PU薄膜材料出貨。織造事業也持續跨足運動、醫療、護具及軍警防護等應用，擴大產品及客戶布局。

南良8月合併營收2.09億元，年增9.91%；累計前八月營收18.02億元，年增11.44%，創2023年以來同期新高。公司表示，三大事業出貨動能同步提升，支撐今年營運表現。

南良並持續強化綠色材料布局，因應全球供應鏈低碳及ESG需求，研發聚焦「Eco-Family」綠色高值化材料，並擴大生物基及環保材料產品組合，將應用由既有市場延伸至更多終端領域。

海外市場方面，南良今年持續參與德國Techtextil Frankfurt、TITAS、德國PD展及美國DEMA SHOW等國際展會，同時運用多產地、多市場的製造布局，因應供應鏈及原物料價格變化。公司對下半年營運維持審慎樂觀看法，隨新材料認證及出貨進度推進，高值化產品占比可望持續提升。